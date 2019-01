Zasegli puške, pištolo in naboje

Policisti Policijske postaje Novo mesto in Policijske postaje Šentjernej so pridobili odredbe sodišča in v sodelovanju s policisti Posebne policijske enote Novo mesto v zadnjih dveh tednih opravili več hišnih preiskav na naslovih osumljencev na območju Novega mesta, Šentjerneja in Žužemberka. Med hišnimi preiskavami so na naslovih petih osumljencev našli in zasegli tri puške in pištolo, za katere osumljenci niso imeli ustreznih dovoljenj. Zasegli so tudi 737 nabojev različnih kalibrov.