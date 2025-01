Zasegli sedem kilogramov konoplje

Policisti Policijske postaje Ljubljana Moste so minuli konec tedna po pridobljeni odredbi o hišni preiskavi pri 50- in 55-letnemu osumljencu našli prirejen prostor za gojenje prepovedane droge konoplje. Najdene ter zasežene je bilo okoli sedem kilogramov že posušene prepovedane droge ter pripomočki za gojenje in prodajo. Osumljencema je bila odvzeta prostost in sta bila po zbranih obvestilih, zaradi utemeljenega suma kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanim drogami, privedena pred preiskovalnega sodnika, ki jima je odredil pripor, so sporočili s PU Ljubljana.