Našli in zasegli so več kot 180 sadik in okoli kilogram že posušene prepovedane droge ter pripomočke za gojenje. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bo zoper osumljenca podana kazenska ovadba na pristojno tožilstvo zaradi sumov kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanim drogami.
Zasegli več kot 180 sadik in kilogram posušene konoplje
Ljubljanski kriminalisti so na območju Viča opravili hišne preiskave pri 30-letnemu osumljencu, kjer so našli prirejen prostor za gojenje konoplje.
