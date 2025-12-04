Otrok v šolo prinesel nevarno pirotehniko kategorij F2 in F3

Na eni izmed osnovnih šol na območju Policijske uprave Ljubljana so policisti zasegli več kosov pirotehničnih izdelkov, ki jih je imel v posesti otrok. "Pri pregledu pirotehničnih izdelkov je bilo ugotovljeno, da gre za izdelke, kategorij F2 in F3, ki jih je prepovedano uporabljati otrokom brez nadzorstva staršev," so sporočili policisti.

O zasegu so obvestili center za socialno delo in Inšpektorat za šolstvo zaradi odgovornosti staršev.