Otrok v šolo prinesel nevarno pirotehniko kategorij F2 in F3

Na eni izmed osnovnih šol na območju Policijske uprave Ljubljana so policisti zasegli več kosov pirotehničnih izdelkov, ki jih je imel v posesti otrok. "Pri pregledu pirotehničnih izdelkov je bilo ugotovljeno, da gre za izdelke, kategorij F2 in F3, ki jih je prepovedano uporabljati otrokom brez nadzorstva staršev," so sporočili policisti.
O zasegu so obvestili center za socialno delo in Inšpektorat za šolstvo zaradi odgovornosti staršev.
"Starše opozarjamo na nevarnosti, ki jih uporaba pirotehničnih sredstev predstavlja za otroke. Ti pogosto podcenijo tveganje, zaradi česar lahko pride do težjih opeklin, poškodb oči in sluha, pa tudi do požarov ali škode na premoženju," so še opozorili ljubljanski policisti, ki so v lanskem letu obravnavali 2 dogodka, v katerih sta bila zaradi nepravilne uporabe pirotehničnih sredstev huje poškodovana mladostnika.