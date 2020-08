Zasilno pristal z ultra lahkim letalom

V petek popoldne je ultra lahko letalo pristalo na njivi v Zgornjih Rojah pri Žalcu. Policisti in kriminalisti so ugotovili, da je letalu v zraku pričel odpovedovati motor, zato je moral pilot zasilno pristati. Letalo se je pri tem lažje poškodovalo, pilot in sopotnik pa sta jo odnesla brez posledic, so sporočili s Policijske uprave (PU Celje).

Na kraju je pri ogledu sodeloval tudi preiskovalec letalskih nesreč, so še dodali s PU Celje.