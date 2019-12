Zaspal pri semaforju in pristal v odbojni ograji

Kot poroča Uprava za zaščito in reševanje, je ob 2.53 na rondoju Tomačevo v Ljubljani voznik osebnega vozila zaspal pri semaforju, avto pa se je začel nenadzorovano pomikati nazaj po cestišču in pristal v odbojni ograji. Gasilci GB Ljubljana so poškodovanega voznika prenesli do reševalnega vozila.

Zaspanost za volanom resen problem

AMZS ugotavlja, da je zaspanost za volanom med slovenskimi vozniki resen problem: polovica voznikov je občasno zaspanih, vsak deseti do štirinajsti voznik pa je že zaspal za volanom.

Zlasti zaskrbljujoče je, da vozniki kljub zaspanosti z vožnjo praviloma nadaljujejo, za ohranjanje budnosti za volanom pa uporabljajo taktike, kot so na primer pogovarjanje s sopotnikom, odpiranje oken ali pojačanje radia, čeprav, kot izpostavlja stroka, takšni in podobni ukrepi zagotavljajo le kratkotrajen učinek, zato za zmanjševanje zaspanosti za volanom niso učinkoviti - edini učinkovit ukrep je spanje.

Prometne nesreče zaradi zaspanosti za volanom so najpogostejše med 2. in 6. uro ter med 14. in 16. uro. Nočna vožnja sama po sebi povečuje tveganje za nesrečo za petkrat do šestkrat. Ob teh urah so naši možgani manj budni in bolj pripravljeni na spanje.