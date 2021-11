Zaspal za volanom tovornjaka in prebil kovinsko ter betonsko varovalno ograjo

Policisti so ob prihodu na kraj nesreče ugotovili, da jo je povzročil 35-letni voznik, sicer državljan BiH. Ta je s tovornim vozilom peljal po avtocesti iz Kopra proti Ljubljani, pri Ravbarkomandi pa je zaspal. Zapeljal je levo, prebil kovinsko in betonsko varovalno ograjo med voziščema, nato pa preko obeh prometnih pasov avtoceste za smer proti Kopru zapeljal na zelenico ob počivališču, so sporočili policisti PU Koper.

Gasilci PGD Cerknica in PIGD Kovinoplastika Lož so požarno in naletno zavarovali kraj nesreče, osvetlili kraj, odklopili akumulatorje, prečrpali pogonsko gorivo iz tovornega vozila, očistili po vozišču razlite tekočine in nudili pomoč dežurnim delavcem DARS-a, Policiji in reševalcem NMP Cerknica, ki so poškodovano osebo oskrbeli na kraju in nato prepeljali na nadaljnje zdravljenje v UKC Ljubljana, so sporočili z Uprave za zaščito in reševanje.