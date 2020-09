V objektu, katerega lastnik je Samo Feštajn, naj bi odkrili ukradeno vozilo

Policisti so pred dnevi obiskali nekdanji športni kompleks Zasten v Zagorju, in sicer zaradi suma, da se v njem nahaja ukradeno vozilo. To so med postopkom tudi zasegli. Preiskava je potekala na zemljišču podjetja Global leasing, katerega lastnik je Samo Feštajn. Ta ima v lasti tudi podjetje Žonta iz Celja, ki se je lani znašlo pod drobnogledom policije. Na Darsov razpis naj bi se prijavili s prirejeno dokumentacijo, v javnost pa so prišli tudi posnetki njihove sumljive prakse ustavljanja vozil sredi avtoceste.

Policija je bila v nedeljo, 20. septembra obveščena, da se v nekdanjem športnem kompleksu Zasten na Levstikovi ulici v Zagorju nahaja vozilo, ki naj bi bilo odtujeno. Policisti so pričeli s predkazenskim postopkom, med katerim so vozilo tudi zasegli. Pridržali niso nikogar. Kdo vse je vpleten in čigavo je vozilo, bo pokazala kriminalistična preiskava, policija namreč še zbira obvestila v zvezi s sumom storitve kaznivega dejanja prikrivanja.

Športna dvorana Zasten, v kateri so bila nekdaj tudi teniška igrišča, je bila sicer pred leti prodana na dražbi - kot premoženje nekdanjega zagorskega podjetja Ultra, v katerem je imel lastniški delež Gregor Golobič. Prostore je kupilo podjetje Global leasing iz Teharij, katerega ustanovitelj in prokurist je Samo Feštajn. Isti Samo Feštjan je prav tako lastnik podjetja Žonta iz Celja, ki se je lani znašlo pod drobnogledom policije. Podjetje naj bi se namreč prijavilo na Darsov razpis za avtovleko tovornih vozil, odstranjevanje ovir in pomoči na avtocesti, s ponarejeno dokumentacijo - kljub temu pa so bili na razpisu izbrani. Neizbrani ponudniki so Žonti očitali, da so prilagajali številke šasij in homologacije svojih vozil ter njihovih nadgradenj, prijavili naj bi tudi poškodovane, nevozne in celo pogorele tovornjake.