Zastoj na avtocesti Gabrk–Fernetiči: ljudje pa se zopet sprehajajo po cesti

Policisti so sicer že večkrat opozorili, naj potniki v takšnih primerih nikakor ne zapuščajo vozil in hodijo po avtocesti, saj je to izredno nevarno. Spremljati naj bi prometno signalizacijo ter upoštevati navodila policije in upravljavca ceste. Kot že večkrat doslej pa nekateri znova niso upoštevali navodil in so se v zastoju sprehodili po cestišču.

Hoja po avtocesti pa tudi sicer sodi med najhujše kršitve na avtocestah, med katerimi so sicer še prevelika hitrost, prekratka varnostna razdalja, vzvratna vožnja, prehitevanje po desni strani, hoja po avtocesti, vožnja v nasprotno smer in ustavljanje na odstavnem pasu, kadar to ni nujno.