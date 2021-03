Prometna nesreča na Zaloški, zastoji na zahodni in severni obvoznici

Ljubljanska obvoznica stoji. Promet je oviran na Zaloški cesti v križišču s Kajuhovo ulico, kjer se je zgodila prometna nesreča. Zastoji so na zahodni in severni obvoznici med razcepom Kozarje in Tomačevim v obe smeri, občasno pa nastane zastoj tudi na južni obvoznici od priključka Ljubljana - jug proti predoru Golovec.

Pogled na zemljevid Prometno-informacijskega centra ljubljansko obvoznico kaže obarvano v rdeče. Prometna nesreča se je zgodila na Zaloški cesti v križišču s Kajuhovo ulico, zastoji pa nastajajo na zahodni in severni obvoznici med razcepom Kozarje in Tomačevim v obe smeri. Zastoj na severni obvoznici je dolg skoraj osem kilometrov. Na PIC opozarjajo, da morajo vozniki v vsakem zastoju med ustavljenima kolonama pustiti intervencijsko pot. V prometni nesreči na Kajuhovi sta trčila osebno vozilo in kolesarka. Odpeljali so jo z reševalnim vozilom, ne ve pa se še, kako hude poškodbe je utrpela, so nam povedali na PU Ljubljana. Pri naselju Ločič v občini Trnovska vas pa se je žal zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom. Dela na avtocestah:

- Na ljubljanski vzhodni obvoznici med Malencami in Bizovikom v obe smeri prometzaradi obnove predora Golovec skozi eno predorsko cev poteka dvosmerno. Vožnja za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3,5 t, je skozi predor v obe smeri prepovedana, obvoz je urejen po ljubljanski severni obvoznici H3. V času prometnih konic pričakujemo zastoje.

- Na primorski avtocesti (Gabrk–Fernetiči)bo zaradi del predvidoma do 25. junija na priključku Sežana zahod zaprt izvoz iz smeri razcepa Gabrk ter uvoz tako proti Gabrku kot tudi proti Fernetičem. Odprt je le izvoz iz smeri Fernetičev. icon-expand