Zastopnik društva oškodoval upnike in ponaredil poslovne listine

Ugotovili so, da je zakoniti zastopnik društva kljub insolventnosti sklenil pogodbo o odstopu terjatev, s katerim so bile zgolj na eno gospodarsko družbo prenesene vse terjatve v višini več kot tri milijone evrov. S tem dejanjem je povzročil premoženjsko škodo ostalim upnikom.

Kriminalisti so na podlagi prijave stečajnega upravitelja društva z območja PU Maribor zbirali obvestila zaradi suma storitve kaznivega dejanja dajanja prednosti upnikom. Predkazenski postopek so zaključili pretekli teden.

Osumljeni zakoniti zastopnik društva je osumljen tudi storitve kaznivega dejanja ponareditve ali uničenja poslovnih listin, saj je z namenom, da bi upravičil prenos te terjatve, sestavil dve lažni listini in ju uporabil kot pravi.

Kriminalisti so odgovorno osebo društva kazensko ovadili zaradi dveh kaznivih dejanj, in sicer dajanja prednosti upnikom in ponareditve ali uničenja poslovnih listin. Za prvo kaznivo dejanje je zagrožena do petletna zaporna kazen, za drugo pa do dve leti zapora.