Zavest v savni izgubil 53-letnik, v preteklih dneh še dva podobna primera

Znanih je več podrobnosti včerajšnje intervencije v zdravilišču Dobrna. S Policijske uprave (PU) Celje so sporočili, da so bili v večernih urah obveščeni, da so v termah, v prostorih savn, našli 53-letnega moškega, ki je izgubil zavest.

"O dveh podobnih primerih smo bili obveščeni tudi v preteklih dneh," so zapisali na PU Celje.

Policisti in kriminalisti o vseh treh primerih intenzivno zbirajo obvestila in opravljajo vsa druga potrebna preiskovalna dejanja. "Takoj, ko bo zbranih več ugotovitev, vas bomo obvestili," so zapisali.

Moški naj bi se zastrupil z nevarnim plinom

Moškega so odpeljali v celjsko bolnišnico. Po naših informacijah naj bi šlo za zastrupitev z ogljikovim monoksidom. Na kraju so posredovali gasilci Poklicne gasilske enote Celje.

Prvi primer naj bi se zgodil prejšnji torek, ko je moški prav tako izgubil zavest in naj bi bil še vedno v slabem stanju. Prejšnjo sredo pa so zaradi podobnih simptomov zdravniško pomoč nudili neki ženski.

Na odziv zdravilišča še čakamo.