Zaviršek na predobravnavnem naroku krivde za umor žene ni priznal

Na zatožno klop ljubljanskega okrožnega sodišča je sedel Martin Zaviršek, prostovoljni gasilec, ki je avgusta lani na domačem dvorišču z bencinom polil svojo ženo in jo zažgal. 44-letna mama dveh polnoletnih otrok se je več dni borila za življenje, a opekline so bile prehude. 47-letni Zaviršek se je po tragediji dva dni skrival, a so ga v obsežni iskalni akciji izsledili ter mu odredili pripor. Na predobravnavnem naroku pa krivde za okrutno dejanje ni priznal.

