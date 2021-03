Zaviršek v zagovoru: Šlo je za nesrečo, storjeno v stanju velike vznemirjenosti

Na ljubljanskem okrožnem sodišču so začeli razkrivati podrobnosti drame lanskega avgusta v Mali Račni pri Grosuplju, ko sta sinova na domačem dvorišču naenkrat zagledala mamo v plamenih. Tik pred tem jo je namreč, kot mu očita obtožba, z bencinom polil mož Martin Zaviršek, ki jo zažgal s cigareto. Zaradi umora na grozovit način mu grozi 30 let zapora. V svojem zagovoru je Zaviršek povedal, da ženi ni hotel storiti ničesar žalega in da je šlo za nesrečo, storjeno v stanju velike vznemirjenosti.

icon-expand