Zavirškovi sorodniki: Bila sta nasmejan par, ki se je vedno dobro razumel

Martin Zaviršekje obtožen, da je 12. avgusta lani na dvorišču pred domačo hišo 44-letno ženo polil z gorljivo tekočino. Dva tedna pozneje je v bolnišnici zaradi poškodb umrla. Tožilka Špela Brezigar trdi, da je to storil iz brezobzirnega maščevanja, ker ga je soproga nameravala zapustiti zaradi drugega moškega.

Na ljubljanskem okrožnem sodišču so danes med drugim pričali sorodniki obtoženega in njegova prijateljica. Obdolženi in žrtev sta se vedno dobro razumela, vedno sta bila pripravljena pomagati, v družbi sta bila nasmejana, je dejala sestrična obdolženega. Tudi žrtev je dojemala kot pripadno svojemu možu. Zlasti pred epidemijo covida-19 so pogosto sodelovali tudi v okviru lokalnega prostovoljnega gasilskega društva in organizirali različne dogodke. Kot družini z otroki podobnih starosti pa so se največ pogovarjali prav o njih. Kot članica društva je na dan tragedije tudi sama šla na kraj dogodka in žrtvi dejala, naj "se drži", saj da ima otroke. Pozneje je kot družinska prijateljica tudi ponudila nočitev otrokom žrtve in obtoženega.