Zavračala terapijo, grozila z nožem, policist uporabil paralizator

Gasilci so nato s tehničnim posegom odprli vrata sobe, ženska pa se je takoj zapodila proti njim z večjim nožem. Gasilci so se umaknili, ženska pa se je usmerila proti policistu in z nožem večkrat zamahnila proti njemu.

Policist je moral odskočiti, da je preprečil, da bi ga poškodovala, pravijo na PU Maribor. Da bi odvrnil napad nase in sodelavca, je policist uporabil električni paralizator, nato pa sta policista žensko vklenila.

Pregledal jo je zdravnik, ki je ugotovil, da zaradi uporabe električnega paralizatorja niso nastale poškodbe. Sledila je hospitalizacija v zdravstveno ustanovo, kamor je bila oseba odpeljana z reševalnim vozilom.

Kot za tovrstne primere določa zakon o nalogah in pooblastilih Policije, bo direktor Policijske uprave Maribor imenoval komisijo, ki bo ocenila zakonitost in strokovnost uporabe prisilnega sredstva, so še pojasnili na PU Maribor.