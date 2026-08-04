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Črna kronika

Zažgal oglarsko kopo, posredovali gasilci in policija

Vodice, 04. 08. 2026 15.13 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
M.P.
gasilci, splošna-7

V času razglasa (zelo) velike požarne ogroženosti naravnega okolja, ko je prepovedano kuriti in požigati, kuriti kresove, zunaj pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, se je moški na območju Vodic pri Ajdovščini odločil zažgati oglarsko kopo. O dimu, ki se je dvigal nad območjem, so očividci obvestili policiste, ki so skupaj z gasilci posredovali na kraju.

V ponedeljek zvečer so bili policisti Policijske uprave (PU) Nova Gorica obveščeni o dimu iz oglarske kope v bližini naselja Vodice v občini Ajdovščina. Gasilci PGD Col, ki so bili skupaj s policisti napoteni na kraj, so locirali dim iz oglarske kope in ocenili, da njihovo posredovanje ni bilo potrebno.

"Ugotovili so, da je dim izviral iz oglarske kope, saj les, prekrit z zemljo, med postopkom oglarjenja tli. Pri tem iz lesa izhlapeva voda, po končanem postopku pa nastane oglje. Na kraju je bil ves čas prisoten občan," so sporočili s PU Nova Gorica.

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Zaradi velike požarne ogroženosti naravnega okolja primer obravnavajo tudi policisti Policijske postaje Ajdovščina, z omenjenim primerom pa je bil seznanjen tudi Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Ajdovski policisti bodo zoper občana ustrezno ukrepali zaradi kršitve Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju.

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