Zažgal oglarsko kopo, posredovali gasilci in policija

V ponedeljek zvečer so bili policisti Policijske uprave (PU) Nova Gorica obveščeni o dimu iz oglarske kope v bližini naselja Vodice v občini Ajdovščina. Gasilci PGD Col, ki so bili skupaj s policisti napoteni na kraj, so locirali dim iz oglarske kope in ocenili, da njihovo posredovanje ni bilo potrebno.

"Ugotovili so, da je dim izviral iz oglarske kope, saj les, prekrit z zemljo, med postopkom oglarjenja tli. Pri tem iz lesa izhlapeva voda, po končanem postopku pa nastane oglje. Na kraju je bil ves čas prisoten občan," so sporočili s PU Nova Gorica.