Zažgal vozilo, ki ga je ukradel v Mostah: policija prijela moškega

Včeraj, nekaj pred 15. uro, so bili ljubljanski policisti obveščeni o gorečem vozilu na območju Medvod. Občanka, ki je dogodek naznanila, je povedala, da je s kraja požara zbežal moški, ki je v roki držal posodo za gorivo. Na kraj je bilo napotenih več policistov, ki so opravili pregled okolice in izsledili 19-letnega državljana Slovenije, osumljenega storitve kaznivega dejanja. Osumljencu so odredili pridržanje. Po do sedaj znanih podatkih v dogodku ni bil nihče poškodovan, nastalo pa je za nekaj tisoč evrov materialne škode.

Policisti so opravili ogled kraja dogodka in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja. Pri preverjanju v evidencah policije je bilo ugotovljeno, da je bilo vozilo predhodno odtujeno na območju Most v Ljubljani. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

Ob tej priložnosti se zahvaljujejo občanki, ki je dogodek prijavila, in vsem drugim občanom, ki so s svojimi informacijami pripomogli k hitri izsleditvi osumljenca.