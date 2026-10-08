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Črna kronika

Zažgal vozilo, ki ga je ukradel v Mostah: policija prijela moškega

Ljubljana, 08. 10. 2026 07.27 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A.K.
Policija (splošna)

Na območju Medvod je zagorelo vozilo, ki je bilo ukradeno v ljubljanskih Mostah. Policisti so s pomočjo očividcev hitro izsledili 19-letnega osumljenca in mu odredili pridržanje. Materialna škoda znaša več tisoč evrov.

Včeraj, nekaj pred 15. uro, so bili ljubljanski policisti obveščeni o gorečem vozilu na območju Medvod. Občanka, ki je dogodek naznanila, je povedala, da je s kraja požara zbežal moški, ki je v roki držal posodo za gorivo. Na kraj je bilo napotenih več policistov, ki so opravili pregled okolice in izsledili 19-letnega državljana Slovenije, osumljenega storitve kaznivega dejanja. Osumljencu so odredili pridržanje. Po do sedaj znanih podatkih v dogodku ni bil nihče poškodovan, nastalo pa je za nekaj tisoč evrov materialne škode.

Policisti so opravili ogled kraja dogodka in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja. Pri preverjanju v evidencah policije je bilo ugotovljeno, da je bilo vozilo predhodno odtujeno na območju Most v Ljubljani. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

Ob tej priložnosti se zahvaljujejo občanki, ki je dogodek prijavila, in vsem drugim občanom, ki so s svojimi informacijami pripomogli k hitri izsleditvi osumljenca.

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