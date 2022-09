Zaznali sum dejanj zoper spolno nedotakljivost, zdravje in premoženje

Kriminalisti in policisti PU Ljubljana so neprenehoma vpeti v zbiranje obvestil in analizo pridobljenih podatkov že od pojava prve informacije o hudih kaznivih dejanjih spolnega nasilja, so danes sporočili s PU Ljubljana.

"Kriminalisti in policisti se prioritetno trudijo identificirati žrtve oz. oškodovance teh kaznivih dejanj ter preverjajo verodostojnost zapisov na spletu in zbranih informacij," še pojasnjujejo.

"Vsakodnevno pri tem sodeluje še več policistov in kriminalistov z drugih policijskih uprav in Generalne policijske uprave. Intenzivno vseskozi poteka tudi sodelovanje z okrožnim državnim tožilstvom v Ljubljani," poudarjajo.

Poudarjajo, da je ravnanje Policije vselej usmerjeno k zaščiti žrtev in celoviti obravnavi vseh zadev. Pri zbiranju obvestil pa da so pregledali ogromno količino zapisov na spletnih omrežjih, analizirali operativne podatke in pregledali video posnetke, s katerimi so lahko potrdili ali ovrgli verodostojnost nekaterih izjav. V preverjanju je še nekaj anonimnih prijav različnih kaznivih dejanj.

Poudarjajo, da preiskujejo različne vrste kaznivih dejanj: "Do sedaj smo tako lahko na podlagi razlogov za sum zaznali kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, človekovo zdravje in premoženjska kazniva dejanja, katerih so osumljene različne osebe."