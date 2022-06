Zbil 15-letnika in odpeljal dalje

Policisti so bili v nedeljo ob 1.35 obveščeni, da je na cesti od Pivke proti Trnju voznik osebnega avtomobila zbil pešca in odpeljal naprej. Kot se je izkazalo, je šlo za 15-letnika, ki je utrpel hujše poškodbe, in sicer zlom golenice. Na pomoč so mu priskočili reševalci, policisti pa so se lotili iskanja povzročitelja.

Okoli tretje ure so v Pivki odkrili vozilo, ki se je skladalo z opisom, prav tako so poškodbe na njem ustrezale opisani prometni nesreči. Vozilo je uporabljal 28-letni domačin, ki je med ogledom vozila tudi pristopil do policistov. Odrejen mu je bil strokovni pregled, sledi mu kazenska ovadba, je sporočila predstavnica PU Koper.