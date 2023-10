Zbil peško in pobegnil, Policija išče tudi morebitne priče

" 7. 10. 2023 ob 13.30 se je v križišču Jadranske ceste in povezovalne ceste pri starem Mercatorjevem centru v Mariboru zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena večje temnejše vozilo in peška, ki je prečkala vozišče po prehodu za pešce," so sporočili mariborski policisti. Udeleženka je utrpela telesne poškodbe, voznik pa je pobegnil.

Morebitne priče prometne nesreče oziroma voznika udeleženega vozila zato Policija naproša, da se zaradi razjasnitve okoliščin prometne nesreče zglasijo na Postaji prometne policije Maribor, Ptujska cesta 117, pokličejo na telefonsko številko 450 20 30 ali 113.