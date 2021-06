Zbil peško na prehodu za pešce

V torek, okoli 14.30 ure, je v Domžalah na Ljubljanski cesti prišlo do prometne nesreče, v kateri sta bila udeležena voznik osebnega vozila in peška. Voznik osebnega vozila ni upošteval prednosti peške, ki je že hodila po prehodu za pešce, in je trčil v njo. V nesreči se je peška huje poškodovala in je bila z reševalnim vozilom odpeljana v UKC Ljubljana. Policisti še nadaljujejo z zbiranjem obvestil v zvezi s sumom storitve kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti.

O vseh ugotovitvah bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.