V naselju Lahomno v občini Laško se je tik ob stanovanjski hiši udrla zemlja. Nastala je velika jama, udor pa je tako poškodoval hišo, da se je tričlanska družina morala nemudoma izseliti. Na terenu so že ves dan služba civilne zaščite, župan Laškega in Komunala Laško. Prizadevajo si, da bi preprečili nadaljnje pogrezanje, ki bi lahko ogrozilo še dve bližnji stanovanjski hiši z dvema družinama.

Danes okrog sedme ure zjutraj se je praktično pred pragom, le pet metrov stran od hiše, kjer živijo tri odrasle osebe – oče, hči in stric – naenkrat ugreznila zemlja. Nastala je luknja, velika 10 krat 15 metrov in globoka približno štiri metre, nam je pojasnil poveljnik Civilne zaščite Laško Matjaž Pikl. Kot so mu povedali člani družine, so takrat še spali. "Zbudili so jih čudni, glasni zvoki. Škripalo je. Ko so pogledali, kaj se dogaja, so zunaj zagledali veliko luknjo," je njihovo pripovedovanje povzel Pikl.

icon-expand Zemlja se je ugreznila tik pred hišo. FOTO: Občina Laško

Po besedah Pikla je udor močno poškodoval hišo. Razpoke so vidne tako po zunanji kot notranji strani. Civilna zašita, ki je skupaj z županom občine Laško Francem Zdolškom takoj zjutraj prišla na teren, se je zato nemudoma odločila, da družino preseli. Bivanje v hiši namreč ni bilo več varno. "Družini smo zagotovili začasno bivališče v središču Laškega. Ker je bila hiša tako ogrožena, so stanovalci le pobrali najnujnejše osebne stvari, ostalo so pustili v hiši in odšli," je razložil Pikl in dodal, da nihče od članov družine ni poškodovan.

icon-expand Razpoke so vidne po celi hiši. FOTO: Občina Laško

Ogroženi še dve hiši Občina je takoj začela ukrepati tudi na terenu. Izdala je sklep o prepovedi vstopa in približevanja objektu. Poleg tega je civilna zaščita poskrbela, da so začeli dovažati večje skale. Naložili jih bodo na rob podora, da bodo nekoliko ublažili oziroma začasno preprečili zdrs zemljine. Le 40 metrov stran sta namreč še dve stanovanjski hiši, kjer živita dve družni: "Mislim, da v teh dveh hišah živi osem oseb," je pojasnil Pikl in še dejal, da načrtuje, da bodo danes delali do pozne noči, do približno 23.00. Poleg tega je takoj ukrepala tudi Komunala Laško, ki je popravila javni vodovod in kanalizacijo. Lokalna cesta je za zdaj še zaprta. Jamo si je ogledal tudi geolog, ki bo znova prišel jutri in natančneje ocenil situacijo ter predpisal dodatne ukrepe.

icon-expand Luknja je globoka okrog štiri metre. FOTO: Občina Laško