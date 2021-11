V ZDA vozilo zapeljalo v božično parado, najmanj 28 ranjenih, nekaj ljudi je umrlo

Prav tako je dejal, da je voznik v priporu, pred nekaj urami pa je novinarjem povedal, da so policisti domnevno vozilo izsledili. Dodal je, da je eden od policistov streljal na vozilo, da bi ga poskušal zaustaviti. "Zaradi streljanja ni bilo poškodovanih."

Očividka Angela O'Boyle je za CNN povedala, da je incident videla z balkona. "Slišala sem krike in obrnila glavo ter videla kako je avtomobil zapeljal v skupino, ki je ravno takrat bila pri mojem balkonu" je dejala. "Udaril je vsaj dve osebi in ju za tem še povozil, nato pa z visoko hitrostjo peljal po cesti do parka, ki je na koncu ulice in brez zaviranja nadaljeval ." Boyle je povedala, da je slišala kričanje in ljudi, ki so vzklikali imena svojih otrok.