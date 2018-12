Nasilna vojaka v Pivki sta se spravila tudi na natakarico

Policisti policijske postaje Postojna so 16. novembra zaradi podanih razlogov za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje nasilništva v jutranjih urah v vasi Selce, opravili ogled kraja dogodka. Prav tako so identificirali pet oseb, ki so bili priča dogodku. Ob pomoči vojaške policije so v vojašnici v Postojni izvedli postopke ugotavljanja identitete oseb, zasegli so tudi nekaj predmetov. Policisti so pridobili tudi zdravniško obvestilo o telesni poškodbi, v katerem piše, da je 24-letni Pivčan utrpel lažje telesne poškodbe.

Na podlagi zbranih obvestil je znano, da se je med 23. uro in polnočjo s kombiniranim vozilom Slovenske vojske v gostinski lokal v vas Selce pripeljalo osem oseb v civilnih oblačilih. V tem času je bilo v lokalu že nekaj drugih gostov. Ob prihodu v lokal je osem vojakov naročilo pijačo in med popivanjem začelo razbijati kozarce. Ob tem so se vojaki zapletli v verbalni prepir z gosti. Kljub temu jim je natakarica postregla še zadnjo pijačo, ob 2. uri pa se je lokal zaprl.

Vojaka najprej obračunala s Pivčanom, nato pa še z natakarico

Medtem ko sta dva vojaka zapustila lokal, se je preostalih šest odpravilo v pritličje stanovanjske hiše, v kateri je lokal, in stopilo v kuhinjski prostor. Tam so bile tri osebe. Eden od pripadnikov Slovenske vojske je s pulta v kuhinji vzel nož in se z njim "igral", vendar z njim ni nikomur grozil. Med zapuščanjem lokala je nato 24-letni Pivčan osebam v kuhinji namenil nekaj "krepkih" besed, zato sta 30-letni Mariborčan in 28-letni Kočevec stekla za njim in ga po približno 100 metrih ujela na avtobusnem postajališču pri glavni cesti. Tam sta z njim fizično obračunala.

Pretepača sta se nato vrnila v gostinski lokal, kjer je eden od njiju videl natakarico, ki v rokah drži telefon. Pristopil je do nje, jo z roko prijel za vrat, z drugo roko pa udaril po obrazu. Zagrozil ji je, da ne sme klicati policije. Nato se je skupina osmih moških s kombiniranim vozilom Slovenske vojske odpeljala s kraja dogodka.

Policisti bodo zoper 30-letnika in 28-letnika podali kazensko ovadbo zaradi utemeljenih razlogov za sum storitve kaznivega dejanja nasilništva.