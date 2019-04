Zdrs planinca na strmem brezpotju. 'Ljudje nismo gamsi'

S PU Kranj so sporočili, da je v ponedeljek popoldan planincu zdrsnilo na strmem pobočju pri sestopu s planine Korošica. Planinec je hodil v družbi s prijateljem. Med padcem se je poškodoval po glavi, prav tako je bil v nezavesti. Po posredovanju tržiških gorskih reševalcev in vojaškega helikopterja je bil odpeljan v zdravstveno ustanovo.

Kot opozarjajo policisti, sta planinca naredila dve napaki. Prijatelj poškodovanega planinca s sabo ni imel telefona, zato ga je moral pustiti samega in sestopiti do ceste, kjer je lahko poklical na pomoč. Do njega ni upal zaradi nevarnega terena. Prav tako je hodil zunaj urejene poti.

"Ljudje nismo gamsi in se prevečkrat nespametno obnašamo. Hoja zunaj urejenih poti se je že prevečkrat končala tragično, zato se držite urejenih poti in markacij ter nikar ne iščite bližnjic. Če ste se namenili v gore, uživajte v njih in se ne izpostavljajte tveganjem," je jasen tiskovni predstavnik PU Kranj, Bojan Kos.

Kot so zapisali gorski reševalci, so zaradi stresa, šoka in nepoznavanja terena s strani očividca nesreče z veliko težavo določili mesto, kjer je prišlo do zdrsa, saj sta se planinca nahajala izven označenih markiranih poti, na brezpotnem terenu pod planino Korošica, ki je prav v tem delu prepredena s strmimi grapami in zelo neugodna za gibanje.