Zdrsel po strmi brežini, traktor se je večkrat prevrnil, voznik umrl

Nesreča se je zgodila okoli 3. ure ponoči na lokalni cesti na območju Policijske postaje Škofja Loka, v njej pa je bil po poročanju policije udeležen 28-letni voznik traktorja, ki je na širšem območju Škofje Loke izvajal pluženje in posipanje lokalnih cest.

"Pri vožnji po klancu navzdol je v ostrem levem ovinku zapeljal z vozišča in zdrsel po strmi travnati brežini, pri čemer se je traktor večkrat prevrnil. Voznik je med prevračanjem padel iz traktorja in je zaradi hudih telesnih poškodb umrl na kraju prometne nesreče," so sporočili.

Na kraju so pomoč nudili tudi gasilci PGD Škofja Loka.

Policisti so opravili ogled in nadaljujejo zbiranje obvestil o okoliščinah prometne nesreče, o vseh ugotovitvah pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.