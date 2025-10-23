Že drugi zaseg v enem tednu: na meji odkrili 723.800 cigaret

Uslužbenca Mobilnega oddelka Finančnega urada Murska Sobota sta v ponedeljek na nekdanjem mejnem prehodu Dolga vas pri izstopu iz države zaustavila kombinirano vozilo srbskih registrskih oznak. Pri nadzoru je voznik predložil tovorni list in fakturo, po katerih naj bi na tovorišču prevažal pet palet (50 kartonov) avtomobilskih delov. Pošiljka naj bi bila namenjena v Francijo.

Ker je bilo na tovorišču več kartonov, kot jih je bilo navedenih na spremnih dokumentih, sta se odločila za pregled vsebine kartonov. V njih nista našla avtomobilskih delov, pač pa kar 723.800 kosov (3.619 paketov) cigaret različnih blagovnih znamk. Škatlice so bile opremljene s srbskimi tobačnimi znamkicami, so sporočili s Finančne uprave RS (Furs).

Kot so še dodali, tržna vrednost tovora znaša 198.184 evrov, prikrajšanje vseh dajatev ob vnosu tovrstnih izdelkov iz tretjih držav pa kar 321.249 evrov.