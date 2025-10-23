Svetli način
Že drugi zaseg v enem tednu: na meji odkrili 723.800 cigaret

Murska Sobota, 23. 10. 2025 11.09 | Posodobljeno pred 48 minutami

D.L.
3

Uslužbenca Fursa sta na Dolgi vasi preverjala kombinirano vozilo, namenjeno v Francijo. Voznik je trdil, da prevaža avtomobilske dele, v resnici pa je v zabojih skrival kar 723.800 cigaret. To je že drug zaseg na tem območju v manj kot tednu dni. Spomnimo, pri izvozu Pince so pred dnevi dobili voznika, ki je v kombiju skrival 170.000 cigaret.

Uslužbenca Mobilnega oddelka Finančnega urada Murska Sobota sta v ponedeljek na nekdanjem mejnem prehodu Dolga vas pri izstopu iz države zaustavila kombinirano vozilo srbskih registrskih oznak. Pri nadzoru je voznik predložil tovorni list in fakturo, po katerih naj bi na tovorišču prevažal pet palet (50 kartonov) avtomobilskih delov. Pošiljka naj bi bila namenjena v Francijo.

Ker je bilo na tovorišču več kartonov, kot jih je bilo navedenih na spremnih dokumentih, sta se odločila za pregled vsebine kartonov. V njih nista našla avtomobilskih delov, pač pa kar 723.800 kosov (3.619 paketov) cigaret različnih blagovnih znamk. Škatlice so bile opremljene s srbskimi tobačnimi znamkicami, so sporočili s Finančne uprave RS (Furs).

Kot so še dodali, tržna vrednost tovora znaša 198.184 evrov, prikrajšanje vseh dajatev ob vnosu tovrstnih izdelkov iz tretjih držav pa kar 321.249 evrov.

To je že druga nelegalna pošiljka cigaret, odkrita na območju Finančnega urada Murska Sobota v zadnjem tednu, ki je bila glede na izjave voznikov namenjena za francoski trg. Spomnimo, v četrtek so pri izvozu Pince preverjali kombinirano vozilo francoskih registrskih oznak, ki ga je vozil bolgarski državljan. Ta je trdil, da ima s seboj le štiri zavoje cigaret, kar pa se je hitro izkazalo za laž. V kombiju je bilo namreč skritih kar 170.000 cigaret.

vicente
23. 10. 2025 12.16
menda je pisalo Marlboro v cirilici
Verus
23. 10. 2025 11.36
+2
Prohibicija razvija črni trg. Manj prohibicij, manj črnega trga. To je pa ja jasno, ali?
Blue Dream
23. 10. 2025 12.07
+1
To je jasno vsem razen tistim na NIJZ
