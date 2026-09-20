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Črna kronika

Že navsezgodaj v centru Ljubljane oropali moškega

Ljubljana, 20. 09. 2026 09.46 pred 46 minutami 1 min branja 6

Avtor:
M.S.
Pobeg

Policisti poročajo o ropu, ki se je zgodil na območju centra Ljubljane. Trije moški so pristopili do oškodovanca in mu s silo ukradli telefon, nato pa pobegnili. Policija jih še išče.

Rop se je zgodil na sobotno jutro, okoli 8. ure. Oškodovanec je v napadu, v katerem so mu ukradli telefon iPhone 14 Pro, utrpel lažje poškodbe, a zdravniške pomoči ni potreboval.

Storilcev Policija še ni izsledila. Eden od vpletenih je moški, star med 20 in 25 let, visok 180 cm in suhe postave. V času ropa je bil oblečen v črn pulover in modre kavbojke, govoril je slovensko.

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rop ljubljana

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KOMENTARJI6

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daiči
20. 09. 2026 10.32
..."oborozite se"...se spomnte tega kaj ste se smejal
Odgovori
0 0
metalika
20. 09. 2026 10.23
Reket
Odgovori
0 0
Julijann
20. 09. 2026 10.21
V najbolj lepem in varnem mestu se pa to ja ne more zgoditi.
Odgovori
+3
3 0
travc
20. 09. 2026 10.19
Vsega je že malo preveč.
Odgovori
+3
3 0
Morgoth
20. 09. 2026 10.12
"Govoril je slovensko" - "Daj teLefon"😂🤡
Odgovori
+8
9 1
nova pot
20. 09. 2026 10.30
A v stilu daj pare?
Odgovori
0 0
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