Že navsezgodaj v centru Ljubljane oropali moškega

Rop se je zgodil na sobotno jutro, okoli 8. ure. Oškodovanec je v napadu, v katerem so mu ukradli telefon iPhone 14 Pro, utrpel lažje poškodbe, a zdravniške pomoči ni potreboval.

Storilcev Policija še ni izsledila. Eden od vpletenih je moški, star med 20 in 25 let, visok 180 cm in suhe postave. V času ropa je bil oblečen v črn pulover in modre kavbojke, govoril je slovensko.