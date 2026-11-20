Poklicni voznik je napihal, čeprav po zakonskih zahtevah velja ničelna stopnja alkoholiziranosti. "Policisti so mu prepovedali nadaljnjo vožnjo in mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje, zaradi kršitve so mu izdali plačilni nalog z globo v višini 300 evrov ter izrekli štiri kazenske točke," so sporočili s Policijske uprave Celje.

Policisti ob tem ponovno opozarjajo, da "alkohol nikakor ni združljiv z vožnjo katerihkoli vozil, še toliko bolj velja to za voznike tovornih vozil, saj zaradi večje mase in nasploh večjih dimenzij vozil predstavljajo dodatno nevarnost v cestnem prometu".

Alkohol vpliva na sposobnost presoje, reakcijski čas in zmožnost obvladovanja vozila, s tem se povečuje tudi tveganje za prometno nesrečo. "Vse voznike tovornih vozil pozivamo, naj za volan vedno sedejo trezni, spočiti in nasploh psihofizično sposobni za upravljanje vozil in s tem zagotovijo varno udeležbo v prometu sebi in drugim. Z odgovornim ravnanjem lahko vsak posameznik pomembno prispeva k večji varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu," pozivajo policisti.