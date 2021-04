Želel pozdraviti znanko in s trimetrskega balkona padel na beton

Včeraj okoli 18.40 je v Mariboru z dograjenega podesta oziroma balkona brez ograje padel 49-letni moški, so sporočili s Policijske uprave (PU) Maribor. Želel je pozdraviti znanko, ki se je nahajala pred stanovanjskim objektom, pri tem pa ni pravilno ocenil razdalje in je z višine 3,10 metra padel na betonsko ploščo ter z glavo udaril ob beton. Ob padcu je utrpel hude telesne poškodbe in so ga z reševalnim vozilom odpeljali na zdravljenje v Univerzitetni klinični center (UKC) Maribor.

Policisti so opravili ogled kraja in zbirajo obvestila o sumu storitve kaznivega dejanja Povzročitve splošne nevarnosti.