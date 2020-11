Želel se je izogniti vožnji brez vinjete, a je storil še večjo neumnost

Včeraj, okoli 11.20 je 29-letni državljan BiH, voznik kombiniranega vozila hrvaških registrskih oznak, po prestopu državne meje na Mednarodnem mejnem prehodu Gruškovje, zapeljal na avtocesto A4 Gruškovje – Slivnica. V predoru Log je vozilo nenadoma ustavil, zapeljal vzvratno ter tako vozil nazaj, vse do mejnega prehoda, kjer je kupil vinjeto in spet nadaljeval s pravilno vožnjo po avtocesti proti Mariboru. Policisti so ga na avtocesti ustavili in ga oglobili.