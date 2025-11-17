Svetli način
Črna kronika

Potniški vlak v Celju trčil v kovinsko jedilniško garnituro, nastavljeno na tire

Celje / Žalec, 17. 11. 2025 10.10 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
Ti.Š.
Komentarji
190

V Celju je potniški vlak trčil v različne večje predmete, ki jih je na tire namerno nastavil za zdaj še neznani storilec. Škodo na vlaku še ocenjujejo, je pa ta še lahko peljal do naslednje postaje. Od Žalca najprej so za potnike pri Slovenskih železnicah vzpostavili nadomestni avtobusni prevoz. V teku je kriminalistična preiskava dogodka.

Okoli 4.30 zjutraj se je na železniški progi v Celju zgodila nesreča – potniški vlak, ki je vozil proti Žalcu, je pred nivojskim prehodom na Ljubljanski cesti v Celju trčil v različne predmete (stole s kovinskim ogrodjem, oglasno tablo oziroma silhueto moškega, kuhinjski nož, posamezneje dele mestnega kolesa in debelejše vejevje), ki jih je za zdaj neznani storilec namerno postavil na železniške tire.

Kot so za 24ur.com pojasnili na Slovenskih železnicah (SŽ), je vlak trčil v kovinsko jedilniško garnituro. "Vlak je po trku sicer še lahko peljal do naslednje postaje v Žalcu, nato pa smo jo izločili iz prometa. Od tam naprej smo za potnike organizirali nadomestni avtobusni prevoz," so sporočili iz družbe.

Zaradi odpravljanja posledic vandalizma, so v železniškem prometu na relaciji Celje–Velenje zjutraj nastajale zamude. Dežurne ekipe Slovenskih železnic so posledice na infrastrukturi že odpravile, promet pa je stekel normalno, so sporočili okoli 8. ure.

Družba Slovenske železnice je incident nemudoma prijavila Policiji – na terenu so bili kriminalisti, preiskava je potekala do 7. ure. "Nekaj pred 5. uro zjutraj smo bili obveščeni, da je neznani storilec na železniške tire /.../ v Celju nastavil kovinske stole in vejevje. Vlak je po trčenju odpeljal naprej v smeri proti Žalcu. Vlakovna kompozicija ni bila poškodovana, prav tako v dogodku ni bil poškodovan nihče od potnikov. V omenjenem primeru zbiramo obvestila v smeri suma storitve kaznivega dejanja ogrožanje javnega prometa z nevarnim dejanjem ali sredstvom," so sporočili s Policijske uprave (PU) Celje.

So si pa kriminalisti – tako na Slovenskih železnicah – nato ogledali tudi vlak. "Škodo, ki je pri trku nastala, še ocenjujemo," nam je dejal predstavnik za odnose z javnostmi podjetja. "A ne glede na to gre za zavržno dejanje, ki je v nevarnost spravilo tako potnike, naše zaposlene, kot tudi druge udeležence v prometu. Dejanje, ki je prešlo meje objestnosti – pravzaprav gre za namerno povzročitev škode, ostro obsojamo," so poudarili.

Porast števila incidentov

"Na javni železniški infrastrukturi (JŽI) zaznavamo občutno povečanje števila primerov vandalizma v primerjavi z lanskim letom. Najbolj skrbi trend naraščanja namernih poškodb signalnovarnostnih (SV) in telekomunikacijskih (TK) naprav ter njihovo krajo," ob tem opozarjajo na SŽ. Po njihovih podatkih se je število tovrstnih incidentov v primerjavi z letom 2024 povečalo za več kot tretjino, neljube dogodke beležijo na različnih odsekih na večjem delu slovenskega železniškega omrežja.

Verjamejo sicer, da gre pri posegih v železniško infrastrukturo za dogodke, ki presegajo okvir posameznikove lahkomiselnosti ali objestnosti. "Pri tovrstnih incidentih namreč nastaja nezanemarljiva materialna škoda na napravah in infrastrukturi, pri čemer seveda poudarjamo, da je materialna škoda v teh primerih drugotnega pomena. Največjo skrb predstavljajo varnostne grožnje, ki jih takšna ravnanja prinašajo – možnost železniških nesreč, iztirjenja vlakov ali ogrožanja življenj potnikov, osebja in drugih udeležencev v prometu. Vsako namerno poškodovanje ali poseg v železniško infrastrukturo pomeni neodgovorno in izjemno nevarno dejanje, ki lahko povzroči katastrofalne posledice," so jasni.

Na porast števila incidentov pa so se že odzvali z okrepljenim nadzorom prog – povečali so število fizičnih obhodov in pregledov prog, ki jih opravljajo tako pooblaščene osebe Slovenskih železnic kot tudi policisti. Glavne proge in večje postaje, kjer je tudi največ prometa, največ potnikov in najvišje hitrosti, so pod stalnim nadzorom, delno tudi pod videonadzorom. S kamerami spremljajo tudi del obnovljene in novozgrajene železniške infrastrukture. "Moramo pa se zavedati, da slovensko železniško omrežje obsega približno 1200 kilometrov tirov, poleg tega pa je še precej stranskih tirov, ki niso pokriti z videonadzorom. Celotno omrežje je zato v vsakem trenutku težko fizično nadzirati. Tudi zato v Skupini Slovenske železnice v zadnjih tednih še posebej glasno pozivamo javnost, naj v primeru zaznanih sumljivih ravnanj v bližini železniške proge o tem nemudoma obvesti policijo ali pristojne službe Slovenskih železnic," so še sporočili.

železnica vlak nesreča tiri vrtna garnitura Slovenske železnice
KOMENTARJI (190)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
roten
17. 11. 2025 14.59
Dokler se to ne bo sodilo kot terorizem ne bo nič
ODGOVORI
0 0
Nebodijetreba
17. 11. 2025 14.54
+3
Polovijo naj že enkrat te potencialne morilce in jiz zaprejo, ob prisilnem delu seveda, da ne bomo mi plačevali za njih! To ni vandalizem, kot pišete, je mnogo resnejša zadeva!
ODGOVORI
3 0
Dragica Cegler
17. 11. 2025 14.52
BBcc tisti huligani že niso bili pošteni in delovni.
ODGOVORI
0 0
Anion6anion
17. 11. 2025 14.44
+1
Imeli so večerjo in pozabili pospravit za sabo
ODGOVORI
1 0
nemski_ovcar
17. 11. 2025 14.38
-1
Hojs je povedal, da so levaki policijo kastrirali...torej??? Vemo krivca za vse to.
ODGOVORI
0 1
Bbcc12
17. 11. 2025 14.49
+1
Hojs je tudi povedal, da je poštene delovne državljane potrebno pretepat s palico
ODGOVORI
1 0
nemski_ovcar
17. 11. 2025 14.37
+0
Kdo neki bi kradel Tk nspeljavo???? Hmmmm po bakru diši???
ODGOVORI
1 1
misterbin
17. 11. 2025 14.37
+0
Novo Mesto ,Črnomelj ?
ODGOVORI
1 1
Kislarepa20
17. 11. 2025 14.35
+5
mogoce cas da neko manjsino izbrisemo iz sursa
ODGOVORI
5 0
Wolfman
17. 11. 2025 14.29
+2
Mogoče je pa čas, da naša policija tudi v tem primeru pokliče tuje strokovnjake za pomoč?
ODGOVORI
3 1
BitterTruth
17. 11. 2025 14.28
+4
Katera grupa ima dostop do neomejeno te krame?
ODGOVORI
5 1
the kop
17. 11. 2025 14.20
+4
Za takšne samo šeriatsko pravo!!
ODGOVORI
5 1
optimist11
17. 11. 2025 14.21
+1
Žalostno. Vendar se popolnoma strinjam. Vse stvari uhajajo izpod nadzora.
ODGOVORI
2 1
aljoteam
17. 11. 2025 14.39
-2
Eni res sanjate o Savdskih Arabijah, diktaturah, smrtnih kaznih itd. Po drugi stran pa pljuvate po teh državah. Potrebno se bo odločiti kaj si želite, ne bit shizofreni. In za tem stati, tudi ko gre za vas in vaše bližnje pri sekanju udov itd.
ODGOVORI
0 2
Free_Palestine
17. 11. 2025 14.20
To ima nekdo pik na SŽ.
ODGOVORI
0 0
xoxotox6
17. 11. 2025 14.19
+1
vse je povezano s porastom ekonomskih in ilegalnih migrantov, vi kar tiščite glavo v pesek bodo pa vašanus porabili???????
ODGOVORI
2 1
bandit1
17. 11. 2025 14.19
+3
Cenzura v EU deluje 100 na uro tle ko jim napišeš resnico pa 300 na uro.
ODGOVORI
3 0
bandit1
17. 11. 2025 14.17
+2
Če bi bilo kot je prav bi jih miličniki dobili v 1 dnevu po DNK sledovih. Sedaj pa so drugi časi.
ODGOVORI
2 0
MasteRbee
17. 11. 2025 14.13
+0
Je to že po plesu?
ODGOVORI
1 1
bandit1
17. 11. 2025 14.17
+0
Ja muhe na pleši čelavega.
ODGOVORI
1 1
Victoria13
17. 11. 2025 14.04
+2
Bomo potrebno namestit kamere po celotnem železniškem omrežju.
ODGOVORI
2 0
Wolfman
17. 11. 2025 13.56
+10
Še slabše od terorizma! Pa kaj moraš imeti v glavi za takšna dejanaja! Če ti vlaki niso všeč, pejt na štacijon pa si jih prvošč, samo ne mi probavat izterjat poln vlak, ker so venomer še otroci gor!
ODGOVORI
10 0
lokson
17. 11. 2025 14.05
+7
Nima to veze z železnico. Isti karakterni pe****i, zažigajo smetnjake, razbijajo luči, uničujejo klopce po parkih, uničujejo otroška igrišča ipd. Čista objestnost, v domeni zdolgočasene mularije, katera ne ve, kaj bi sama s seboj.
ODGOVORI
7 0
gongash
17. 11. 2025 13.56
+9
Škoda niso storilci na tirnicah obtičali. Bi bil svet lepši brez njih.
ODGOVORI
10 1
AFŽ
17. 11. 2025 13.52
+1
A so bli aka Dolenjčki
ODGOVORI
3 2
