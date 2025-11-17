Potniški vlak v Celju trčil v kovinsko jedilniško garnituro, nastavljeno na tire

V Celju je potniški vlak trčil v različne večje predmete, ki jih je na tire namerno nastavil za zdaj še neznani storilec. Škodo na vlaku še ocenjujejo, je pa ta še lahko peljal do naslednje postaje. Od Žalca najprej so za potnike pri Slovenskih železnicah vzpostavili nadomestni avtobusni prevoz. V teku je kriminalistična preiskava dogodka.

Okoli 4.30 zjutraj se je na železniški progi v Celju zgodila nesreča – potniški vlak, ki je vozil proti Žalcu, je pred nivojskim prehodom na Ljubljanski cesti v Celju trčil v različne predmete (stole s kovinskim ogrodjem, oglasno tablo oziroma silhueto moškega, kuhinjski nož, posamezneje dele mestnega kolesa in debelejše vejevje), ki jih je za zdaj neznani storilec namerno postavil na železniške tire.

Vlak je trčil v predmete, namerno nastavljene na tire.

Kot so za 24ur.com pojasnili na Slovenskih železnicah (SŽ), je vlak trčil v kovinsko jedilniško garnituro. "Vlak je po trku sicer še lahko peljal do naslednje postaje v Žalcu, nato pa smo jo izločili iz prometa. Od tam naprej smo za potnike organizirali nadomestni avtobusni prevoz," so sporočili iz družbe.

Zaradi odpravljanja posledic vandalizma, so v železniškem prometu na relaciji Celje–Velenje zjutraj nastajale zamude. Dežurne ekipe Slovenskih železnic so posledice na infrastrukturi že odpravile, promet pa je stekel normalno, so sporočili okoli 8. ure.

Družba Slovenske železnice je incident nemudoma prijavila Policiji – na terenu so bili kriminalisti, preiskava je potekala do 7. ure. "Nekaj pred 5. uro zjutraj smo bili obveščeni, da je neznani storilec na železniške tire /.../ v Celju nastavil kovinske stole in vejevje. Vlak je po trčenju odpeljal naprej v smeri proti Žalcu. Vlakovna kompozicija ni bila poškodovana, prav tako v dogodku ni bil poškodovan nihče od potnikov. V omenjenem primeru zbiramo obvestila v smeri suma storitve kaznivega dejanja ogrožanje javnega prometa z nevarnim dejanjem ali sredstvom," so sporočili s Policijske uprave (PU) Celje. So si pa kriminalisti – tako na Slovenskih železnicah – nato ogledali tudi vlak. "Škodo, ki je pri trku nastala, še ocenjujemo," nam je dejal predstavnik za odnose z javnostmi podjetja. "A ne glede na to gre za zavržno dejanje, ki je v nevarnost spravilo tako potnike, naše zaposlene, kot tudi druge udeležence v prometu. Dejanje, ki je prešlo meje objestnosti – pravzaprav gre za namerno povzročitev škode, ostro obsojamo," so poudarili.

Porast števila incidentov