Potniški vlak v Celju trčil v kovinsko jedilniško garnituro, nastavljeno na tire

Okoli 4.30 zjutraj se je na železniški progi v Celju zgodila nesreča – potniški vlak, ki je vozil proti Žalcu, je pred nivojskim prehodom na Ljubljanski cesti v Celju trčil v različne predmete (stole s kovinskim ogrodjem, oglasno tablo oziroma silhueto moškega, kuhinjski nož, posamezneje dele mestnega kolesa in debelejše vejevje), ki jih je za zdaj neznani storilec namerno postavil na železniške tire.
Kot so za 24ur.com pojasnili na Slovenskih železnicah (SŽ), je vlak trčil v kovinsko jedilniško garnituro. "Vlak je po trku sicer še lahko peljal do naslednje postaje v Žalcu, nato pa smo jo izločili iz prometa. Od tam naprej smo za potnike organizirali nadomestni avtobusni prevoz," so sporočili iz družbe.
Družba Slovenske železnice je incident nemudoma prijavila Policiji – na terenu so bili kriminalisti, preiskava je potekala do 7. ure. "Nekaj pred 5. uro zjutraj smo bili obveščeni, da je neznani storilec na železniške tire /.../ v Celju nastavil kovinske stole in vejevje. Vlak je po trčenju odpeljal naprej v smeri proti Žalcu. Vlakovna kompozicija ni bila poškodovana, prav tako v dogodku ni bil poškodovan nihče od potnikov. V omenjenem primeru zbiramo obvestila v smeri suma storitve kaznivega dejanja ogrožanje javnega prometa z nevarnim dejanjem ali sredstvom," so sporočili s Policijske uprave (PU) Celje.
So si pa kriminalisti – tako na Slovenskih železnicah – nato ogledali tudi vlak. "Škodo, ki je pri trku nastala, še ocenjujemo," nam je dejal predstavnik za odnose z javnostmi podjetja. "A ne glede na to gre za zavržno dejanje, ki je v nevarnost spravilo tako potnike, naše zaposlene, kot tudi druge udeležence v prometu. Dejanje, ki je prešlo meje objestnosti – pravzaprav gre za namerno povzročitev škode, ostro obsojamo," so poudarili.
Porast števila incidentov
"Na javni železniški infrastrukturi (JŽI) zaznavamo občutno povečanje števila primerov vandalizma v primerjavi z lanskim letom. Najbolj skrbi trend naraščanja namernih poškodb signalnovarnostnih (SV) in telekomunikacijskih (TK) naprav ter njihovo krajo," ob tem opozarjajo na SŽ. Po njihovih podatkih se je število tovrstnih incidentov v primerjavi z letom 2024 povečalo za več kot tretjino, neljube dogodke beležijo na različnih odsekih na večjem delu slovenskega železniškega omrežja.
Verjamejo sicer, da gre pri posegih v železniško infrastrukturo za dogodke, ki presegajo okvir posameznikove lahkomiselnosti ali objestnosti. "Pri tovrstnih incidentih namreč nastaja nezanemarljiva materialna škoda na napravah in infrastrukturi, pri čemer seveda poudarjamo, da je materialna škoda v teh primerih drugotnega pomena. Največjo skrb predstavljajo varnostne grožnje, ki jih takšna ravnanja prinašajo – možnost železniških nesreč, iztirjenja vlakov ali ogrožanja življenj potnikov, osebja in drugih udeležencev v prometu. Vsako namerno poškodovanje ali poseg v železniško infrastrukturo pomeni neodgovorno in izjemno nevarno dejanje, ki lahko povzroči katastrofalne posledice," so jasni.
Na porast števila incidentov pa so se že odzvali z okrepljenim nadzorom prog – povečali so število fizičnih obhodov in pregledov prog, ki jih opravljajo tako pooblaščene osebe Slovenskih železnic kot tudi policisti. Glavne proge in večje postaje, kjer je tudi največ prometa, največ potnikov in najvišje hitrosti, so pod stalnim nadzorom, delno tudi pod videonadzorom. S kamerami spremljajo tudi del obnovljene in novozgrajene železniške infrastrukture. "Moramo pa se zavedati, da slovensko železniško omrežje obsega približno 1200 kilometrov tirov, poleg tega pa je še precej stranskih tirov, ki niso pokriti z videonadzorom. Celotno omrežje je zato v vsakem trenutku težko fizično nadzirati. Tudi zato v Skupini Slovenske železnice v zadnjih tednih še posebej glasno pozivamo javnost, naj v primeru zaznanih sumljivih ravnanj v bližini železniške proge o tem nemudoma obvesti policijo ali pristojne službe Slovenskih železnic," so še sporočili.
