Železniško trčenje pri Kopru: poškodovani lokomotivi in železniški tiri

Ko se je vlak iztiril, je to povzročilo poškodbe podvozja na enem od vagonov s cisterno, zaradi česar so koprski poklicni gasilci s pomočjo prostovoljnih gasilcev iz društva Pobegi-Čežarji kraj dogodka zavarovali, nudili tehnično podporo in izvajali monitoring plinov. Strokovnjaki iz Petrola so v tem času prečrpali 56 ton bencina.

Po njihovih podatkih je vlak s 17 vagoni pot začel okoli 13. ure po železniški progi iz Kopra proti Kozini, a se je na poti čez Kraški rob, približno 300 metrov naprej od vasi Bezovica, lokomotiva pokvarila in obtičala na progi. Poleg obeh lokomotiv in dveh vagonov je bilo v nesreči poškodovanih še 15 metrov železniških tirov, škoda pa po prvih ocenah presega pol milijona evrov, dodajajo Primorske novice.

Do dogodka je prišlo dobra tri leta po izlitju 9000 litrov kerozina iz vlakovnih cistern nad Dolom pri Hrastovljah. Tokrat jim je vendarle uspelo preprečiti novo katastrofo, saj so bencin prečrpali uspešno in brez nesreče, nato pa dvignili iztirjeno lokomotivo in poškodovana vagona s cisternama ter progo v noči na nedeljo znova odprli za promet.

Tudi po podatkih policije se je nesreča zgodila zaradi napačno pridobljene lokacije o kraju, kjer se je ustavil pokvarjen vlak. Strojevodja servisne lokomotive, ki je pokvarjenemu vlaku hitel nasproti, na tem kraju še ni pričakoval vlaka, zato je vozil s tako hitrostjo, da lokomotive ni uspel pravočasno ustaviti.

Kot poroča časnik, je preiskovalec železniških nesreč oba strojevodja preskusil z alkotestom in ugotovil, da sta trezna.

Na dogodek se je za časnik odzval tudi koprski župan Aleš Bržan in povedal, da gre za dodatno opozorilo, da suša ni glavni razlog, zakaj Istra potrebuje nov vodni vir, ampak je razlog predvsem stalna ogroženost Rižane. "Čim prej moramo priti do stabilnega vodnega vira, ob tem pa je treba čim prej zaključiti tudi z deli novega desnega in levega tira, da se ves promet kar najhitreje preseli s stare na novo progo," je dejal Bržan.