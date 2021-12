Zemlja docela zasula delavca, ki je stopil v jarek

Delavci so izkopali tri metre globok in en meter širok jarek za kanalizacijske cevi včeraj okoli 14. ure v Gaberniku. Nato je 33-letni delavec stopil v izkopani jarek. Zakaj je to storil, policisti do zdaj še niso ugotovili. "Tedaj se je okrušil del stene jarka v dolžini okoli pet metrov, zemlja pa je delavca v celoti zasula. Drugi delavci so ga z bagrom takoj odkopali in ga izvlekli iz jame," so pojasnili na Policijski upravi (PU) Maribor.