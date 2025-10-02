Svetli način
Črna kronika

Na dnu jarka želel popraviti kanalizacijsko cev, delavec na kraju umrl

Nova Gorica, 02. 10. 2025 10.45 | Posodobljeno pred 20 minutami

Med izvajanjem del pri gradnji kanalizacijskega omrežja v Gradišču nad Prvačino se je smrtno ponesrečil 37-letni delavec. Tri kubične metre zemljine ga je pokopalo pod seboj, kljub takojšnji pomoči je podlegel poškodbam.

Navzoči delavci so mu takoj priskočili na pomoč in začeli odkopavati zemljino.
37-letni delavec se je sam spustil na dno jarka, da bi popravil oziroma ustrezno namestil kanalizacijsko cev, ki se je med zasipanjem delno premaknila, so sporočili iz PU Nova Gorica. V trenutku, ko je bil sklonjen v jarku, je prišlo do podora lapornate brežine. Trije kubični metri materiala so zdrsnili v notranjost jarka in delavca popolnoma zasuli. Navzoči delavci so mu takoj priskočili na pomoč in začeli odkopavati zemljino. 

Ko so ga uspeli odkopati iz jarka, 37-letnik ni kazal znakov življenja. Prav tako so na pomoč takoj poklicali reševalce. V nadaljevanju so ga reševalci nujne medicinske pomoči ZD Nova Gorica na kraju oživljali, vendar mu ni bilo več pomoči.

Preiskovalni sodnik Okrožnega sodišča v Novi Gorici je odredil sodno obdukcijo na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani, da bi ugotovili natančen vzrok smrti pokojnega. O tragični nesreči je policija obvestila tudi Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici, ogleda kraja tragičnega dogodka pa sta se udeležila tudi gradbeni inšpektor in inšpektor za delo. 

Novogoriški kriminalisti nadaljujejo s preiskavo okoliščin tragičnega dogodka oziroma ugotavljajo morebitne razloge za sum kaznivega dejanja ogrožanja varnosti pri delu.

