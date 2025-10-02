Na dnu jarka želel popraviti kanalizacijsko cev, delavec na kraju umrl

37-letni delavec se je sam spustil na dno jarka, da bi popravil oziroma ustrezno namestil kanalizacijsko cev, ki se je med zasipanjem delno premaknila, so sporočili iz PU Nova Gorica. V trenutku, ko je bil sklonjen v jarku, je prišlo do podora lapornate brežine. Trije kubični metri materiala so zdrsnili v notranjost jarka in delavca popolnoma zasuli. Navzoči delavci so mu takoj priskočili na pomoč in začeli odkopavati zemljino.

Ko so ga uspeli odkopati iz jarka, 37-letnik ni kazal znakov življenja. Prav tako so na pomoč takoj poklicali reševalce. V nadaljevanju so ga reševalci nujne medicinske pomoči ZD Nova Gorica na kraju oživljali, vendar mu ni bilo več pomoči.