Ženska, ki jo je nekdanji mož napadel s sekiro, ni več v smrtni nevarnosti

Zagreb še vedno pretresa srhljiv napad moškega na nekdanjo ženo in njene leto in pol stare deklice. Po grozljivi novici, da ju je napadel s sekiro, pri čemer je otrok umrl, mama pa je bila do nedavnega v kritičnem stanju, so zdaj iz bolnišnice sporočili, da 42-letnica ni več v življenjski nevarnosti.

Ženska, ki jo je v Zagrebu napadel nekdanji mož, ni več v življenjski nevarnosti, so sporočili iz bolnišnice. Pri 41-letni pacientki je prišlo do delnega izboljšanja njenega zdravstvenega stanja, a je še prezgodaj, da bi napovedali njeno dolgoročno okrevanje. Vseeno pa zdravniki pravijo, da je njeno stanje stabilno in, da je pacientka izven življenjske nevarnosti, je za Jutarnji list povedal nevrokirurg iz bolnišnice Dubrava Tonko Marinović. 43-letni Goran Knežević je v sredo pozno zvečer v Zagrebu s sekiro napadel nekdanjo ženo ter leto in pol starega otroka. Zaradi poškodb je deklica umrla v zagrebški bolnišnici. Moški, državljan Bosne, pa je pobegnil na obvoznico, kjer se je vanj zaletelo vozilo s slovenskimi registrskimi tablicami. Napadalec, ki naj bi se pod avtomobil vrgel sam, je na kraju nesreče umrl. Po napadu s sekiro naj bi Knežević poklical brata svoje nekdanje žene in mu povedal za zločin, ki ga je storil. Brat pa naj bi mu na to odgovoril, da naj "se ubije sam, ali pa ga bo ubil on," poroča Jutarnji list. Telegram je od vira v zagrebški policiji izvedel, da je bila Kneževićeva nekdanja partnerica zaradi njegovega nasilja že večkrat na razgovorih s Policijo, a proti njemu uradno ni podala kazenske ovadbe. Po kazenskem zakoniku pa se grožnje preganja le na predlog oškodovanca. Policisti se tako zagovarjajo, da formalno zoper njega sploh niso mogli sprožiti prave obravnave, čeprav je bilo več kot očitno, da je 42-letnico trpinčil več let.

icon-expand Hiša, kjer je živela žrtev FOTO: POP TV

Prijateljice: Rekel ji je, da jo bo nekega dne ubil Njene prijateljice so za Telegram povedale, da se je, ker se ni želel spremeniti, odločila prekiniti vse stike s Kneževićem. A kot so dodale, se on s tem ni mogel sprijazniti. "Od takrat naprej ji je delal težave," se spominjajo. "Rekel ji je, da jo bo nekega dne ubil," so razkrile in dodale, da je Knežević izkoristil priložnost, ko se je njen brat preselil na drug naslov. "Do takrat so vsi živeli skupaj v hiši, brat pa se je preselil pred prazniki. Knežević je očitno izkoristil dejstvo, da ni imela več nikogar, ki bi jo branil," so prepričane prijateljice.