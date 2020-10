Ženska med hojo padla v mlako in se utopila

Policiste so danes dopoldne obvestili, da se je v manjši mlaki na območju občine Beltinci utopila ženska. Policisti so po do sedaj zbranih podatkih ugotovili, da je 53-letnici med hojo najverjetneje spodrsnilo in je padla v manjšo mlako, v kateri je bilo okrog 50 centimetrov vode in se je utopila.

Kot so sporočili s PU Murska Sobota, je zdravnik odredil sanitarno obdukcijo, tuja krivda pa je zaenkrat izključena.