Ženska na Jesenicah z nožem grozila javni uslužbenki

V petek je na Jesenicah prišlo do incidenta, v katerem so morali posredovati policisti. Ženska je namreč z nožem v javni ustanovi grozila javni uslužbenki. Ob tem ni bil poškodovan nihče, so nam sporočili s Policijske uprave Kranj.

Policisti so na ženski uporabili strokovni prijem in jo na ta način obvladali, kasneje pa jo je prevzela zdravstvena služba. "Zdravstvena služba je žensko prevzela zaradi zdravstvenega stanja, ki ni povezan z aktivnostjo Policije," so še dejali.

Trenutno policisti še vodijo postopek in zbirajo obvestila.