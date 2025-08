Prijavila vlom v lokal, nato si je postregla s pijačo in cigareti

Policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali več vlomov. Med vsemi prijavljenimi primeri pa izstopa tisti iz Velenja. Ženska je poklicala policijo in jih obvestila, da se je v enem od velenjskih lokalov vklopil alarm. Med čakanjem na policiste pa si je kar sama postregla s pijačo in cigareti. Na Dolenjskem pa so minuli vikend s pašnikov odnesli telička in tri kozličke.