Ženska umrla po obedu v restavraciji z Michelinovo zvezdico

V restavraciji Riff v španski Valencii, ovenčani z Michelinovo zvezdico, se je kar 29 gostov zastrupilo s hrano, 46-letnica ženska pa je za posledicami zastrupitve umrla.

Ženska je restavracijo obiskala v soboto zvečer, že v nedeljo zjutraj pa je umrla. Mož in 12-letni sin, ki sta bila z njo, sta se prav tako zastrupila s hrano, a se je na srečo končalo "zgolj" z želodčnimi težavami.

Zdravstvene oblasti so uspele izslediti 75 ljudi, ki so med sredo in soboto jedli v Riffu, in potrdili 29 primerov zastrupitve. "Z izjemo osebe, ki je umrla, so imeli blage simptome, večinoma so bruhali," so sporočili.

V ponedeljek so inšpektorji s španske uprave za varno hrano obiskali restavracijo, a vzroka za množično zastrupitev niso odkrili. Vzeli so tudi vzorce hrane in jih poslali v laboratorij, na rezultate analiz še čakajo. Zato tudi niso želeli ne potrditi ne ovreči govoric, da naj bi bile krive gobe.

Lastnik restavracije in glavni kuhar Bernd H Knöller je družini nesrečne ženske izrekel sožalje, s preiskovalci sodeluje. Restavracijo je zaprl, "dokler ne bo znan točen vzrok zastrupitev in zagotovljena varnost tako zaposlenim kot gostom".

O restavraciji Riff, ki ima, kot omenjeno, eno Michelinovo zvezdo, najbolj znani kulinarični vodnik piše, da ponuja inovativno kuhinjo, ki temelji na najvišji kakovosti, na sezonskih, lokalnih izdelkih, s katerimi ustvarja uspešne kulinarične kombinacije in izbrane menije.