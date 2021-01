Ženska z otrokom izkoristila prijaznost in ukradla denarnico

Dobrota je sirota, pravijo, in to so na lastni koži občutili tudi stanovalci ene od hiš na območju Pirnič, ki so želeli pomagati ženski z otrokom, ko jih je ta prosila za denar. A ko niso bili pozorni, je ženska ukradla celo denarnico in lastnikom povzročila za približno 500 evrov škode.

V sredo, okoli 14.30, so ljubljanske policiste obvestili, da se je na območju Pirnič, nekaj po 12. uri, gibala neznana ženska z otrokom. Pristopila je do ene od hiš, kjer je stanovalce prosila za denarno pomoč. Lastniki so ji želeli pomagati in jo skupaj z otrokom spustili v hišo, kjer pa je izkoristila nepozornost stanovalcev in ukradla denarnico. S tem je povzročila za približno 500 evrov škode. Policisti neznanko še iščejo. Gre za žensko, staro okoli 45 let, suhe postave, temnih kratkih las, ki je bila oblečena v temnejša oblačila. Z njo je bila deklica, stara okoli deset let, temnih kratkih las.