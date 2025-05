Ženska žrtev spletne goljufije: ostala brez več kot 60.000 evrov

Kranjski policisti so prejeli prijavo o spletni goljufiji. Oškodovanka trdi, da je pred časom določen znesek vložila v kriptovalute, sedaj pa so jo poklicali neznanci in ji ponudili izplačilo. Sledila je njihovim navodilom in na mobilni telefon namestila predlagane aplikacije, nato pa ugotovila, da je ostala brez več kot 60 tisoč evrov. Policisti zbirajo obvestila o dejanju in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo.

Ob tem znova opozarjajo imetnike bančnih računov, naj ne nasedajo klicateljem in ne potrjujejo nobenih povezav, ki jih dobijo po elektronski pošti ali v obliki drugih sporočilih. "Naj ne dajejo nobenih osebnih podatkov, kaj šele bančnih," so izpostavili.

"Le vsak posameznik lahko prepreči zlorabo s tem, da ne odgovarja, potrjuje in daje kakršnekoli podatke drugim. Sporočilo preprosto zbrišite ali pošiljatelja blokirajte. Pred kakršnokoli dejavnostjo se o vsem prej prepričajte in preverite. Pazite na svoje premoženje!" še dodajajo na Policiji.