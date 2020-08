Žetev 1400 sadik konoplje so preprečili policisti

Konjiški policisti so včeraj, skupaj s policisti posebne enote ter vodnikoma službenih psov, opravili hišno preiskavo pri 44-letniku z območja Vitanja. V bližini njegovega bivališča so našli večji nasad konoplje in zasegli okoli 1400 sadik, v hišnih prostorih pa so našli in zasegli še okoli 500 gramov posušenih vršičkov konoplje, so sporočili s PU Celje.