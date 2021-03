Zagorela lesena baraka, policisti sumijo, da je šlo za kaznivo dejanje

Kot so pojasnili na PU Ljubljana, so bili o požaru na Cesti dveh cesarjev obveščeni sinoči okoli 20. ure. Na kraju so posredovali gasilci, ki so požar pogasili, in policisti, ki so zbrali prva obvestila in zavarovali kraj.

V dogodku ni bil nihče poškodovan, nastalo pa je za nekaj tisoč evrov škode.

Policisti zbirajo obvestila zaradi suma kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari. Vzrok požara še ni znan, ogled kraja bodo policisti začeli danes.