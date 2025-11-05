Svetli način
Črna kronika

Zagorelo tovorno vozilo ukrajinskih registrskih oznak

Murska Sobota, 05. 11. 2025 09.02 | Posodobljeno pred 57 minutami

Ne.M.
11

Na avtocestnem počivališču v Murski Soboti je zagorelo tovorno vozilo. Najverjetneje je do požara prišlo zaradi napake na električni napeljavi. Poškodovan ni bil nihče.

Materialna škoda po nestrokovni oceni znaša okrog 30.000 evrov.
Materialna škoda po nestrokovni oceni znaša okrog 30.000 evrov. FOTO: PU Murska Sobota

Policisti PU Murska Sobota so bili včeraj malo pred 8. uro obveščeni o požaru na tovornem vozilu na avtocestnem počivališču v Murski Soboti. Na podlagi zbranih obvestil in opravljenega ogleda je bilo ugotovljeno, da je tovorno vozilo ukrajinskih registrskih oznak najverjetneje zagorelo zaradi napake na električni napeljavi.

V požaru ni bil nihče poškodovan. Materialna škoda po nestrokovni oceni znaša okoli 30.000 evrov. Ker je bila tuja krivda izključena, bodo kriminalisti PU Murska Sobota o dogodku s poročilom obvestili Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti.

tovorno vozilo zgorelo pu murska sobota materialna škoda
KOMENTARJI (11)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Želko Kacin
05. 11. 2025 10.01
+1
sej bo od eu dobil novegq
ODGOVORI
2 1
modelx
05. 11. 2025 10.20
verjetno mu ga bo dal kar sajovic, mesec, ali pa ćelavi
ODGOVORI
0 0
mario7
05. 11. 2025 09.54
+1
Verjetno je Rusija kriva.
ODGOVORI
1 0
but_the_ppl_are_retarded
05. 11. 2025 09.49
+4
Ukrajinci nimajo urejenega zavarovanja za avte. Če imaš karambol in je kriv, ti mora kar lepo na roke plačat, ker durgače ne dobiš nič od njegove zavarovalnice.
ODGOVORI
4 0
modrook
05. 11. 2025 10.19
tvoj nick pove cist vse o tebi
ODGOVORI
0 0
kokicas
05. 11. 2025 09.44
+6
Ne govorimo v prazno da jih je več kot pol neizpravnih ker sami preurejajo vozila. Tahnično neizpravna za naše ceste. Kot un k je dam našraufal sedeže v kombi
ODGOVORI
6 0
IskraLJ
05. 11. 2025 09.50
+3
Ma nima ukri tukaj počet.
ODGOVORI
3 0
modrook
05. 11. 2025 10.18
ti tud ne
ODGOVORI
0 0
wsharky
05. 11. 2025 09.32
+8
a ta ukrajinec ne brani domovine pred agresijo?
ODGOVORI
8 0
modelx
05. 11. 2025 09.39
+5
šel je na prevzem tomahavkov
ODGOVORI
5 0
Anion6anion
05. 11. 2025 09.25
+3
Gotovo so Rusi poslali dron da ga uničijo 😄😆
ODGOVORI
5 2
