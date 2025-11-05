Zagorelo tovorno vozilo ukrajinskih registrskih oznak

Policisti PU Murska Sobota so bili včeraj malo pred 8. uro obveščeni o požaru na tovornem vozilu na avtocestnem počivališču v Murski Soboti. Na podlagi zbranih obvestil in opravljenega ogleda je bilo ugotovljeno, da je tovorno vozilo ukrajinskih registrskih oznak najverjetneje zagorelo zaradi napake na električni napeljavi.

V požaru ni bil nihče poškodovan. Materialna škoda po nestrokovni oceni znaša okoli 30.000 evrov. Ker je bila tuja krivda izključena, bodo kriminalisti PU Murska Sobota o dogodku s poročilom obvestili Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti.