Tihotapil migrante in bežal pred Policijo, zaustavili so ga s stingerji

Ko je prevozil stinger, je voznik skušal pobegniti kar peš, vendar so ga prijeli. Ugotovili so, da gre za 36-letnega državljana Romunije, s stalnim prebivališčem v Veliki Britaniji, ki je v vozilu prevažal šest državljanov Sirije, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo.

36-letni Romun je pred policisti začel bežati v nedeljo nekaj po 14. uri, ko so ga črnomaljski policisti skušali zaustaviti iz smeri Črnomlja proti Lokvam. Z Audijem Q7 irskih registrskih oznak je nadaljeval s hitro vožnjo, vse do Podturna, kjer so policisti uporabili sredstvo za prisilno ustavljanje motornih vozil stinger in nevarnemu vozniku preprečili nadaljnjo vožnjo.

Že v petek popoldne so sicer policisti na Drnovem kontrolirali voznika osebnega avtomobila Volkswagen touran. Med postopkom so ugotovili, da 21-letni voznik in 20-letni sopotnik, oba državljana Kosova, v prtljažniku vozila prevažata dva državljana Turčije, ki sta nezakonito vstopila v Slovenijo.

V noči na ponedeljek so medtem na Obrežju ustavili voznika osebnega avtomobila Renault megane romunskih registrskih oznak in ugotovili, da 36-letni državljan Romunije prevaža štiri državljane Turčije, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo.

Državljanom Kosova in Romunije so odvzeli prostost, jih pridržali in jim zasegli vozila. S kazenskimi ovadbami zaradi kaznivih dejanj prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države jih bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Policijski postopki z državljani Turčije in Sirije še niso zaključeni.

Ob minulem koncu tedna izsledili in prijeli več kot 350 migrantov

Policisti so med 26. 1. in 29. 1. na območju PP Brežice (Dobova, Obrežje, Rigonce, Slovenska vas, Loče, Rakovec, Jereslavec, Kapele, Čatež ob Savi, Obrežje, Bračna vas, Ribnica, Brežice, Velika Dolina, Jesenice) izsledili in prijeli 180 državljanov Sirije, 65 državljanov Maroka, 17 državljanov Afganistana, deset državljanov Nepala, šest državljanov Bangladeša, šest državljanov Pakistana, pet državljanov Šrilanke, pet državljanov Rusije, štiri državljane Egipta, štiri državljane Alžirije, tri državljane Jemna, tri državljane Konga, dva državljana Turčije in državljana Kameruna.

Na območju PP Črnomelj (Žuniči, Vinicam, Preloka, Miliči) so prijeli 16 državljanov Sirije in osem državljanov Maroka in na območju PP Metlika (Metlika, Rosalnice) 25 državljanov Sirije.

Policijski postopki s tujci, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo, še niso zaključeni.