Zimske razmere že povzročajo prometne nesreče

Skrajni čas za menjavo pnevmatik, ponekod že zimske razmere

Na nekaterih odsekih cest se že kažejo zimske razmere. Ponekod je vozna podlaga zaradi nizkih temperatur tudi že lahko poledenela. Vozniki naj računajo na take razmere in prilagodijo svojo vožnjo. Nevarni so zlasti ovinki. Pojavljajo se tudi že zaledenela stekla, kar je potrebno urediti pred vožnjo. Skrajni čas pa je tudi za menjavo letnih pnevmatik z zimskimi in pripravo vozila na zimo, opozarjajo kranjski policisti.