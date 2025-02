Zagorelo v Eco Resortu: je bil požar podtaknjen?

V Godiču je zagorelo zgodaj zjutraj, objekt pa je v celoti pogorel, prav tako je bilo poškodovano osebno vozilo, ki je bilo parkirano v bližini, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Kot so nam pojasnili na recepciji Slovenia Eco Resort, je zagorelo ob 5.06, v objektu pa je zgorela strojna in kmetijska mehanizacija, skladiščen materijal, drobno ročno orodje in drobni inventar.

"Nastalo je za več deset tisoč evrov materialne škode, nihče pa v požaru ni bil poškodovan. Opravljen je bil ogled kraja požara, katerega vzrok še ni znan in je predmet nadaljnje kriminalistično-forenzične preiskave. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo," so dodali ljubljanski policisti.

Zjutraj so nam v resortu pojasnili, da po pregledu videoposnetkov nadzornih kamer sklepajo, da je v objekt vstopila neznana oseba in zanetila požar.