Aretirali tri Ruse, ki naj bi v zgolj minuti in pol izpraznili zlatarno v Splitu

V noči s 3. na 4. november je v Splitu skupina neznancev vdrla v zlatarno v Splitu in v zgolj minuti in pol iz nje odnesla skoraj vso zlatnino. Posnetki nadzorne kamere so se gledali kot napet film.

Teden dni po dogodku je splitska policija sporočila, da so v Podstrani pri Splitu vdrli v apartma, v katerem so aretirali trojico ruskih državljanov, ki jih utemeljeno sumijo, da so izvedli veliko tatvino. Še več. Med aretacijo so pri njih zasegli tudi plen, poročajo dalmatinski mediji.

Več bo znanega na današnji novinarski konferenci tamkajšnje policije.

Tatovi so iz zlatarne odnesli okoli sedem kilogramov zlata. Zaščitno ruleto pred vhodom v zlatarno so dvignili s pomočjo daljinskega upravljavca, vrata pa so razbili. Celotna kraja je trajala dobro minuto in pol, zaradi česar so mnogi krajo označili za filmsko.

Zlatarna ni bila zavarovana, škoda, ki je nastala, pa je po podatkih lastnika ocenjena na dva milijona hrvaških kun oziroma 270.000 evrov.